Штаб Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях на выборах

Штаб кандидата в президенты Украины, лидера партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях на выборах. Об этом заявил замглавы партии.

Кроме того, штаб Тимошенко на официальном сайте заявил, что по итогам параллельного подсчёта во второй тур проходят Владимир Зеленский с 27% и Юлия Тимошенко с 20,9%, а лишь на третьем месте находится Пётр Порошенко с 17,5%.

Перед этим депутат Верховной рады, член избирательного штаба Юлии Тимошенко Григорий Немыря заявил о неоднократных попытках дипломатов из разных стран оказать влияние на ход голосования на выборах президента Украины.

Напомним, согласно данным экзитполов канала "1+1", кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в первом туре выборов набрал 30,1% голосов.