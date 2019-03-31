Порошенко заявил, что Украина прошла "тест на демократичность"

Читайте также

Порошенко заявил, что Украина прошла "тест на демократичность"

107

Фото: © РИА Новости

Действующий президент Украины Пётр Порошенко во время выступления в своём штабе заявил, что благодаря прошедшим выборам Незалежная прошла тест на демократичность.

По его словам, голосование соответствовало всем европейским стандартам, а абсолютно все кандидаты получали немало времени на телеканалах для ведения собственной агитации.

Кроме того, он выразил надежду, что Украина продолжит следовать курсу на вступление в ЕС и НАТО.

Напомним, что, по данным экзитполов, Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов на Украине, набрав более 30% голосов. Второе место у Петра Порошенко, за которого проголосовало 18,5% избирателей.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×