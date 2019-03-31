Зеленский празднует победу в первом туре выборов президента Украины — видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский празднует победу в первом туре выборов. Видео появилось в распоряжении Лайфа.

Напомним, что Зеленский в первом туре выборов главы государства набрал 30,1% голосов. Эти данные были озвучены в эфире телеканала "1+1". Артист поблагодарил всех сограждан, которые голосовали "не по приколу".

Стоит отметить, что штаб Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях на выборах.

Всё о выборах читайте в текстовой трансляции Лайфа.