Зеленский празднует победу в первом туре выборов президента Украины — видео

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Зеленский празднует победу в первом туре выборов президента Украины — видео

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский празднует победу в первом туре выборов. Видео появилось в распоряжении Лайфа.

Напомним, что Зеленский в первом туре выборов главы государства набрал 30,1% голосов. Эти данные были озвучены в эфире телеканала "1+1". Артист поблагодарил всех сограждан, которые голосовали "не по приколу".

Стоит отметить, что штаб Тимошенко обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях на выборах.

Всё о выборах читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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