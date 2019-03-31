В штабе Тимошенко заявили, что она выходит во второй тур с Зеленским

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В штабе Тимошенко заявили, что она выходит во второй тур с Зеленским

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Фото: © РИА Новости 

Заместитель руководителя партии "Батьковщина" Сергей Соболев заявил, что во второй тур вместе с комиком Владимиром Зеленским выходит лидер партии Юлия Тимошенко.

По его словам, штаб Тимошенко завершил обработку почти 18 тысяч данных с почти 18 тысяч участков.

Согласно этим данным, 27% — Владимир Зеленский, 20,9% — Юлия Тимошенко, 17,5% — Пётр Порошенко, — сказал Соболев.

Ранее Соболев обвинил СБУ в фальсификациях и провокациях на выборах.

Напомним, согласно данным экзитполов канала "1+1", кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский в первом туре выборов набрал 30,1% голосов. По данным, оглашённым в новостном выпуске ТСН, Зеленский и Порошенко выходят во второй тур выборов.

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