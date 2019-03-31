В США признали невиновными двух мужчин, отсидевших в тюрьме 42 года

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В США признали невиновными двух мужчин, отсидевших в тюрьме 42 года

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Двоих родственников в 1977 году приговорили к пожизненному заключению за убийство.

В США были отменены обвинительные приговоры двум мужчинам, отсидевшим 42 года в тюрьме за убийство. Об этом сообщает CBS Evening News.

Как отмечается, в 1977 году 34-летний Клиффорд Уильямс и его 18-летний племянник Хуберт Майерс были приговорены к пожизненному лишению свободы за убийство и покушение на убийство в штате Флорида в 1976 году.

В докладе следствия указано, что ответственность за преступления взял на себя другой человек, который умер ещё в 1994 году.

Ранее Лайф рассказывал о том, что невиновный американец получит 21 млн долларов за проведённые 39 лет в тюрьме.

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