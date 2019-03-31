В США признали невиновными двух мужчин, отсидевших в тюрьме 42 года

Двоих родственников в 1977 году приговорили к пожизненному заключению за убийство.

В США были отменены обвинительные приговоры двум мужчинам, отсидевшим 42 года в тюрьме за убийство. Об этом сообщает CBS Evening News.

An uncle and nephew, who were imprisoned for 42 years for a Florida murder, were vindicated Thursday after prosecutors said they no longer believed in the men's guilt; "When we have an opportunity to correct errors, we should do so," a state attorney says https://t.co/XWvTBowDJ1 pic.twitter.com/BAYT2YMUxC — CBS Evening News (@CBSEveningNews) 29 марта 2019 г.

Как отмечается, в 1977 году 34-летний Клиффорд Уильямс и его 18-летний племянник Хуберт Майерс были приговорены к пожизненному лишению свободы за убийство и покушение на убийство в штате Флорида в 1976 году.

В докладе следствия указано, что ответственность за преступления взял на себя другой человек, который умер ещё в 1994 году.

Ранее Лайф рассказывал о том, что невиновный американец получит 21 млн долларов за проведённые 39 лет в тюрьме.