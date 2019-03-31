Явка на выборы президента Украины составила 46,54%

Явка на выборы президента Украины на 20:00 составила 46,54 процента по результатам обработки данных с двух округов из 199. Об этом говорится на сайте ЦИК.

Отмечается, что, по данным на 11:00, явка составила 16,63 процента (данные 198 округов), а на 15:00 — 45,11 процента.

Участки для голосования на выборах президента Украины закрылись в 20:00. По данным экзитполов, Владимир Зеленский победил в первом туре президентских выборов на Украине, набрав более 30% голосов. Во второй тур вместе с ним попадает Пётр Порошенко, за которого проголосовало 18,5% избирателей.

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