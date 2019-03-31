СМИ назвали имена погибших при крушении самолёта в Германии

В результате авиакатастрофы в Германии погибли совладелец группы компаний S7 Наталья Филёва и её отец Валерий, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники.

По данным открытых источников, у Натальи Филёвой, приходившейся супругой главе S7 Владиславу, осталось трое общих с ним детей и один приёмный.

Также известно, что Филёва занимала четвёртое место в списке самых состоятельных россиянок по версии Forbes, её состояние — 600 млн долларов. Она также управляла авиакомпанией "Глобус".

Ранее СМИ сообщали о гибели трёх человек, называя в том числе и самого главу компании Владислава Филёва, однако эти данные не подтвердил источник агентства в окружении предпринимателя.