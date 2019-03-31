Россия будет участвовать в расследовании катастрофы, где погибла жена Филёва

Россия будет участвовать в расследовании авиакатастрофы в Германии, в которой погибла совладелица группы компаний S7 Наталия Филёва. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

— Расследование происшествия будет проводиться международной комиссией в установленном порядке при участии российских авиационных властей, — говорится в сообщении.

В S7 также выразили соболезнования семье и близким погибших.

— Образ Наталии Валерьевны как яркого неравнодушного лидера и прекрасного человека навсегда останется в памяти сотрудников, это невосполнимая утрата для всего коллектива, — добавили в компании.

Ранее СМИ сообщали о гибели трёх человек, называя в том числе и самого главу компании Владислава Филёва, однако эти данные не подтвердил источник агентства в окружении предпринимателя. В результате авиакатастрофы в Германии погибли совладелица группы компаний S7 Наталия Филёва и её отец Валерий.

Лайф также публиковал первые кадры с места катастрофы.