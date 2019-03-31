ЕС и ЛАГ отказались признавать Голаны израильскими

Обе организации выступили против решения американской администрации по принадлежности данной территории.

Евросоюз не признаёт право Израиля на Голанские высоты, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини в приветственной речи на открытии саммита Лиги арабских государств, проходящего в Тунисе.

В проекте коммюнике 30-го саммита ЛАГ также указано, что лидеры лиги поддерживают право Сирии на Голанские высоты.

— Отвергаем решение США по Голанам и поддерживаем право Сирии на их возвращение, — говорится в документе.

По словам Могерини, Евросоюз против решения США, признавших право Израиля на данную территорию.

— Европейский союз и впредь не будет признавать суверенитет Израиля над территориями, которые он оккупировал в 1967 году, — сказала она.

Могерини добавила, что игнорирование международных резолюций не может являться решением.

Ранее о том, что решение США по Голанам противоречит международному праву, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.