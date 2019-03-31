Порошенко заявил о новом этапе по возвращению Крыма и Донбасса после 21 апреля

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Порошенко заявил о новом этапе по возвращению Крыма и Донбасса после 21 апреля

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Пётр Порошенко. Фото: © Администрация президента Украины

Лидер Незалежной заявил, что заданных целей страна будет добиваться политико-дипломатическим путём.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после 21 апреля страна начнёт новый этап по возвращению Крыма и Донбасса. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

После 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета политико-дипломатическим путём над оккупированными Донбассом и Крымом, — сказал Порошенко.

Ранее Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым "без торгов" сразу после президентских выборов.

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