Порошенко заявил о новом этапе по возвращению Крыма и Донбасса после 21 апреля

Лидер Незалежной заявил, что заданных целей страна будет добиваться политико-дипломатическим путём.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после 21 апреля страна начнёт новый этап по возвращению Крыма и Донбасса. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.

— После 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета политико-дипломатическим путём над оккупированными Донбассом и Крымом, — сказал Порошенко.

Ранее Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым "без торгов" сразу после президентских выборов.