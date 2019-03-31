Порошенко заявил о новом этапе по возвращению Крыма и Донбасса после 21 апреля

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что после 21 апреля страна начнёт новый этап по возвращению Крыма и Донбасса. Об этом он сообщил во время пресс-конференции.
— После 21 апреля мы начинаем очень важный этап возвращения украинского суверенитета политико-дипломатическим путём над оккупированными Донбассом и Крымом, — сказал Порошенко.
Ранее Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым "без торгов" сразу после президентских выборов.
Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь
- Популярные
- По времени