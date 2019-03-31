Порошенко заявил, что лидеру Украины "придётся говорить" с Путиным

Действующий президент Украины Пётр Порошенко, говоря о результатах экзитполов на выборах лидера страны, отметил, что избранному главе государства придётся вести переговоры с РФ.

— Да, и с Россией так или иначе за большим столом с нашими европейскими и американскими партнёрами придётся разговаривать. Однако представлять её будет не Максим Галкин или Евгений Петросян, а — так, чтобы вы знали, на всякий случай — Владимир Путин, — заявил он на своей странице в "Твиттере".

Таким образом, вероятно, Порошенко пытался отпустить колкость в адрес шоумена и комика Владимира Зеленского, с большим отрывом обошедшего его в первом туре выборов главы государства, согласно данным экзитполов.

Обо всём, что происходило сегодня на выборах президента Украины, вы можете прочитать в нашей текстовой трансляции.