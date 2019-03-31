Зеленский отказался объединяться со "старыми" политиками

Читайте также

Зеленский отказался объединяться со "старыми" политиками

57

Фото: © Официальный сайт Владимира Зеленского

Политик также заявил, что прошедший сегодня первый этап выборов — "это только первый шаг к великой победе".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с кем-либо из старых политиков. Об этом сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" (ТСН) украинского телеканала "1+1".

Владимир Зеленский заявил, что не собирается объединяться ни с кем из "старых" политиков, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский поблагодарил свою жену и команду и заявил, что "это только первый шаг к великой победе".

Напомним, сегодня прошёл первый этап выборов в президенты Украины. По данным экзитполов, Зеленский занимает первое место.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×