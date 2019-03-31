Зеленский отказался объединяться со "старыми" политиками

Политик также заявил, что прошедший сегодня первый этап выборов — "это только первый шаг к великой победе".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не намерен объединяться с кем-либо из старых политиков. Об этом сообщается на сайте "Телевизионной службы новостей" (ТСН) украинского телеканала "1+1".

— Владимир Зеленский заявил, что не собирается объединяться ни с кем из "старых" политиков, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что Зеленский поблагодарил свою жену и команду и заявил, что "это только первый шаг к великой победе".

Напомним, сегодня прошёл первый этап выборов в президенты Украины. По данным экзитполов, Зеленский занимает первое место.