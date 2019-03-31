Немецкие полицейские попали в ДТП по пути к месту крушения самолёта с россиянами

ДТП с участием полицейской машины произошло по пути к месту крушения бизнес-джета с россиянами. Об этом сообщает издание Sueddeutsche.

В результате аварии погибло два человека, три человека, предварительно сотрудники полиции, получили ранения.

Напомним, что в результате авиакатастрофы в Германии погибли совладелица группы компаний S7 Наталия Филёва и её отец Валерий. Лайф также публиковал первые кадры с места катастрофы. В пресс-службе авиакомпании заявили, что Россия будет участвовать в расследовании катастрофы.