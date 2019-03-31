Явка на президентских выборах на Украине составила 63,62%

Явка на выборах президента Украины на 20.00 мск составила 63,62%. При этом показатели продолжают поступать из округов — к настоящему времени есть данные 133 округов из 199.

Напомним, в 20.00 мск на Украине закрылись избирательные участки. По данным экзитпола, в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, он набрал 30,1% голосов. Артист поблагодарил всех сограждан, которые голосовали "не по приколу".

Второе место занимает Пётр Порошенко — 18,5% голосов. На третьем месте Юлия Тимошенко — 14%.

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