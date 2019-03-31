МВД Украины: Серьёзных нарушений на выборах не было

Замглавы Министерства внутренних дел Украины Сергей Яровой рассказал, что в ходе выборов серьёзных нарушений замечено не было. Об этом сообщили на странице ведомства в Facebook.

По его словам, подразделения министерства благополучно справились со своей задачей.

— Подразделения МВД обеспечили правопорядок на выборах и продолжают свою работу после закрытия участков, — отметил он.

По данным замминистра, всего было зафиксировано 1927 нарушений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Как писал Лайф, ранее стали известны первые результаты выборов президента Украины.

При этом, по данным экзитпола, который на Украине опубликовали ранее, в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, он набрал 30,1% голосов. Второе место занимает Пётр Порошенко — 18,5% голосов. На третьем месте Юлия Тимошенко — 14%.