Зеленский заявил, что не будет собирать "майданы" в случае проигрыша на выборах

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Зеленский заявил, что не будет собирать "майданы" в случае проигрыша на выборах

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Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский, заявил, что не планирует собирать палатки и "майданы" в случае проигрыша на президентских выборах.

Я воевать с обществом не буду. Я собирать палатки и майданы, чтобы защищать свою персону, если украинцы против меня, я не буду. Жизнь — это самое главное, — сказал Зеленский.

В настоящее время Зеленский является лидером президентской гонки. После подсчёта 0,41% протоколов он набирает 28,41% голосов. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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