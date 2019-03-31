На Украине избиратель пытался съесть свой бюллетень

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На Украине избиратель пытался съесть свой бюллетень

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Фото: © РИА Новости 

В ходе выборов один из избирателей пытался съесть свой бюллетень. О необычном инциденте рассказал глава Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга.

Был такой досадный факт — членами участковой избирательной комиссии были зафиксированы попытки съесть бюллетень одним из избирателей. Это его право, за это он будет привлечён к ответственности согласно действующему законодательству, — рассказал глава ведомства.

Как писал Лайф, в МВД рассказали, что в день выборов серьёзных нарушений замечено не было. Всего зафиксировали 1927 нарушений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

Напомним, ранее стали известны первые результаты выборов президента Украины.

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