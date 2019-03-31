В Германии назвали возможную причину авиакатастрофы с россиянами

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В Германии назвали возможную причину авиакатастрофы с россиянами

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Кадр видео: © Life Shot

На место крушения 1 апреля вылетит представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Самолёт с россиянами на борту мог разбиться в Германии из-за того, что пилот мог потерять контроль над машиной во время поворота. Об этом ТАСС рассказал представитель Германской службы безопасности полётов (ДФС).

Могу предположить, что, возможно, во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолётом, — отметил он.

Он уточнил, что воздушное судно следовало из Канн в аэропорт Эгельсбах и "упало непосредственно перед посадкой".

Напомним, в Германии разбился самолёт, двое пассажиров и пилот погибли. На борту была в том числе совладелица группы компаний S7 Наталия Филёва и её отец Валерий. Лайф опубликовал первые кадры с места трагедии.

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