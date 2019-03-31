В Германии назвали возможную причину авиакатастрофы с россиянами

На место крушения 1 апреля вылетит представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Самолёт с россиянами на борту мог разбиться в Германии из-за того, что пилот мог потерять контроль над машиной во время поворота. Об этом ТАСС рассказал представитель Германской службы безопасности полётов (ДФС).

— Могу предположить, что, возможно, во время поворота пилот потерял по какой-то причине контроль над самолётом, — отметил он.

Он уточнил, что воздушное судно следовало из Канн в аэропорт Эгельсбах и "упало непосредственно перед посадкой".

Напомним, в Германии разбился самолёт, двое пассажиров и пилот погибли. На борту была в том числе совладелица группы компаний S7 Наталия Филёва и её отец Валерий. Лайф опубликовал первые кадры с места трагедии.