Столичных водителей призвали не спешить "переобуваться" из-за гололёда

Пришедшее в столицу потепление обманчиво, и менять резину пока рано. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

— Сегодня в Москве было +15, но это тепло все ещё обманчиво — ночью температура упадёт до -2, а, значит, под утро на дорогах снова гололёд,—отметили в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что не стоит "переобуваться" на летнюю резину ещё пару недель.