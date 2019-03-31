Столичных водителей призвали не спешить "переобуваться" из-за гололёда

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Столичных водителей призвали не спешить "переобуваться" из-за гололёда

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Фото: © Flickr/ Michael Kappel

Пришедшее в столицу потепление обманчиво, и менять резину пока рано. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Правительства Москвы.

Сегодня в Москве было +15, но это тепло все ещё обманчиво — ночью температура упадёт до -2, а, значит, под утро на дорогах снова гололёд,—отметили в сообщении.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что не стоит "переобуваться" на летнюю резину ещё пару недель.

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