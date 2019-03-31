Саакашвили передумал возвращаться на Украину 1 апреля

Однако политик не исключил возможность своего возвращения в Незалежную "в ближайшее время".

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на данный момент его поездка на Украину откладывается. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Макси-ТВ".

По признанию политика, подобное решение было принято в связи с тем, что действующий лидер страны Пётр Порошенко, по предварительным данным, проходит во второй тур президентских выборов, из-за чего запрет Саакашвили во въезде в страну до сих пор актуален.

— Мой билет был заявлен на тот случай, когда Порошенко не выходит во второй тур, это ещё может случиться. Я бы очень обрадовался, если бы во второй тур вместо Порошенко прошла бы Тимошенко. Тогда я, конечно, сяду на самолёт и прилечу, — сказал Саакашвили.

Несмотря на это, по словам политика, он надеется приехать на Украину "в ближайшее время", поскольку очень соскучился по стране и, в частности, по Одессе.

Напомним, что Саакашвили был выслан из Незалежной по указу Петра Порошенко в 2017 году. Пограничная служба запретила ему въезд на территорию государства до 2021 года.

Ранее Лайф писал о том, что Саакашвили сообщил о возвращении на Украину 1 апреля, потому что, по мнению политика, Порошенко во второй тур президентских выборов не пройдёт.