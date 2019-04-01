В Туле скончался разработчик систем залпового огня Макаровец

Читайте также

В Туле скончался разработчик систем залпового огня Макаровец

141

В Туле скончался разработчик систем залпового огня Николай Макаровец. Об этом сообщили в пресс-центре правительства региона.

По предварительным данным, выдающийся конструктор умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин выразил соболезнования его родным и близким.

Николай Александрович был уникальным человеком, настоящим патриотом, учёным и разработчиком. Неравнодушие, высокий авторитет и талант наставника помогли ему воспитать не одно поколение тульских оружейников — достойных продолжателей его дела,— отметил глава региона.

В пресс-службе также отметили, что 29 марта указом президента РФ Владимира Путина конструктору был присуждён орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×