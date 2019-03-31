ЦИК Украины признала выборы президента состоявшимися

В ЦИК Украины признали президентские выборы состоявшимися. Об этом на брифинге заявила председатель комиссии Татьяна Слипачук.

— Выборы состоялись. Я думаю, что это наша с вами общая победа, и они прошли без системных нарушений, то есть мы имеем осуществление волеизъявления украинского народа, — цитирует Слипачук УНИАН.

По её словам, сейчас в ЦИК ждут бумажных протоколов от окружных избирательных комиссий, и поэтому результаты, которые поступают в систему "Выборы" с участков в электронном виде, могут уточняться.

Напомним, в 20.00 мск на Украине закрылись избирательные участки. По данным экзитпола, в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский, он набрал 30,1% голосов. Второе место занимает Пётр Порошенко — 18,5% голосов. На третьем месте Юлия Тимошенко — 14%.

ЦИК начала подсчёт голосов, однако пока данные меняются буквально каждые 10 минут. После подсчёта 0,9% протоколов лидирует Владимир Зеленский (27.03%), на втором месте Пётр Порошенко (17.61%), на третьем — Юлия Тимошенко (16.70).

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