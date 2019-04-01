Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине

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Пушков спрогнозировал итоги второго тура выборов на Украине

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Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко

Российский сенатор Алексей Пушков предсказал, чем кончится второй тур президентских выборов на Украине. Своими предположениями он поделился в "Твиттере".

По мнению политика, исход второго тура определит битва кандидатов Владимира Зеленского и Петра Порошенко, которых Пушков окрестил "бегемотами".

Судя по всему, именно во втором туре Порошенко задействует свой фальсификационный ресурс. Но, по всей логике, голоса Тимошенко и Бойко должны отойти к Зеленскому,— отметил сенатор.

Напомним, ранее стали известны первые результаты выборов президента Украины. Кроме того, ЦИК признала голосование состоявшимся.

Лайф продолжает следить за ходом выборов и ведёт прямую трансляцию.

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