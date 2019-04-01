В Запорожье двое подростков подорвались на гранате, один погиб

Инцидент произошёл возле одного из многоэтажных жилых домов на улице Счастливая.

Двое подростков подорвались на гранате в Запорожье, сообщает УНИАН со ссылкой на полицию.

Инцидент произошёл 31 марта в Днепровском районе. Мальчики 2005 и 2006 годов рождения гуляли возле одного из многоэтажных жилых домов на улице Счастливая, где и обнаружили опасное взрывное устройство. По предварительным данным, старший из детей бросил боеприпас, в результате чего произошёл взрыв.

Отмечается, что подростков экстренно госпитализировали в отделение местной клинической больницы. Младшему оказали первую медицинскую помощь, сейчас его здоровью ничего не угрожает. Старшего спасти врачам не удалось.

По факту взрыва было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК Украины "Небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов".