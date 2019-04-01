Зеленский ответил Порошенко, назвавшему его марионеткой Коломойского — видео

Кандидат в президенты Украины комик Владимир Зеленский ответил Петру Порошенко, который назвал его марионеткой олигарха Игоря Коломойского.

— Только что видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он ещё раз сказал, что я — марионетка Коломойского. Ну сказал гарант, что делать. Поэтому у меня только один вопрос: так вы — марионетка Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка?, — сказал Зеленский.

Он также попросил журналистов по возможности передать этот вопрос украинскому лидеру.

Скандал вокруг и.о. первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского (Свинарчук) начался после сообщений о хищениях в "Укроборонпроме". Ранее команда журналистских расследований Bihus.info сообщала, что люди из близкого окружения Порошенко (в частности, Гладковский и гендиректор "Укроборонпрома" Павел Букин) причастны к хищению 250 млн гривен (более 9 млн долларов). После этого в Верховной раде призвали "расстрелять" украинского лидера и посадить в тюрьму всех причастных.

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