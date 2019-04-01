Рогозин назвал личной трагедией гибель в авиакатастрофе Наталии Филёвой

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил соболезнования семье совладелицы группы компаний S7 Наталии Филёвой, погибшей при крушении самолёта в Германии.

— От имени всех моих коллег по Роскосмосу выражаю искренние соболезнования её семье. Нам очень жаль... С Наталией мы поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с компанией S7 Space, — приводятся слова Рогозина на сайте госкорпорации. — Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас её гибель — личная трагедия.

Глава Роскосмоса также рассказал, что с Филёвой они поддерживали постоянный контакт по вопросам сотрудничества с S7 Space, в планах было создание для "Морского старта" морской версии ракеты "Союз-5".

Напомним, в Германии разбился самолёт, двое пассажиров и пилот погибли. На борту была в том числе совладелица группы компаний S7 Наталия Филёва и её отец Валерий. Лайф опубликовал первые кадры с места трагедии. В Германии также назвали вероятную причину катастрофы.