Бойко обвинил Порошенко в фальсификации на выборах

По словам Бойко, речь идёт о подкупе граждан и оказании давления на бюджетников со стороны действующего президента.

Кандидат в президенты Украины представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко обвинил действующего лидера страны Петра Порошенко в фальсификации на президентских выборах 31 марта. Об этом политик сообщил в интервью телеканалу "112 Украина".

По мнению политика, Порошенко не только "банально раздавал деньги", но и оказывал "беспрецедентное" давление на сотрудников бюджетных организаций.

— Эти люди находились в условиях, когда они либо вынуждены голосовать за действующего президента, или их увольняют с работы, — сказал Бойко.

Также он добавил, что фальсификации, очевидно, готовили заблаговременно, и, если процесс подсчёта всех голосов первого тура президентских выборов затянется на неделю, это будет означать одно — фальсификации продолжатся и дальше.

Кроме этого, Бойко заявил о параллельном подсчёте голосов "Оппозиционной платформой — За жизнь", поскольку партия уже получает сигналы о попытках подделать результаты голосования.

Отметим, что по предварительным подсчётам ЦИК Украины, Владимир Зеленский является лидером президентской гонки. После подсчёта 1,16% протоколов он набирает 27,07% голосов, а Порошенко — 17,42%. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.