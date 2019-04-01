Тимошенко опровергла, что палатки возле ЦИК в Киеве поставили её сторонники

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко опровергла информацию, что имеет отношение к молодым людям спортивного телосложения, которые собрались возле здания украинской ЦИК. Об этом сообщает портал Укринформ.

— Наша команда своих представителей к Центральной избирательной комиссии не направляла. К парням, которые возле ЦИК, наша команда не имеет никакого отношения, — сказала она.

В то же время Тимошенко добавила, что возле ЦИК находятся представители партии, которые разъясняют украинцам правовые основания проведения президентских выборов и подсчёта голосов.

Ранее украинские журналисты сообщили, палатки возле здания ЦИК Украины в Киеве поставили сторонники кандидата от партии "Батьковщина" Юлии Тимошенко — Алёна Шкрум и Алексей Рябчин.