СМИ: В Каракасе вооружённые люди напали на протестующих

Несколько вооружённых людей в гражданской одежде 31 марта открыли огонь по протестующим в районе Либертадор в Каракасе. Об этом сообщает газета El Nacional.
По предварительным данным, в инциденте замешана группировка, поддерживающая правительство.
Как уточняется, на фотографиях с места инцидента фигурирует пара вооружённых мужчин.
По данным источника издания, в ходе перестрелки пострадали двое человек. Обоих доставили в больницу.
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