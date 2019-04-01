СМИ: В Каракасе вооружённые люди напали на протестующих

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СМИ: В Каракасе вооружённые люди напали на протестующих

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Фото: © Instagram/la_nuevanoticiaПодписаться

Несколько вооружённых людей в гражданской одежде 31 марта открыли огонь по протестующим в районе Либертадор в Каракасе. Об этом сообщает газета El Nacional.

По предварительным данным, в инциденте замешана группировка, поддерживающая правительство.

Как уточняется, на фотографиях с места инцидента фигурирует пара вооружённых мужчин.

По данным источника издания, в ходе перестрелки пострадали двое человек. Обоих доставили в больницу.

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