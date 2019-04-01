"Новая украинская церковь" открыла первый приход за рубежом

"Новая украинская церковь" (Православная церковь Украины) начала функционировать за рубежом. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте посольства Украины в Словении.

Сообщается, что 31 марта в Любляне в храме св. Урха состоялась первая литургия. На церемонии, кроме представителей украинской общины, присутствовали посол Михаил Бродович с супругой и другие сотрудники диппредставительства.

— Выражаем искреннюю благодарность архиепископу Станиславу Зоре, который, имея полномочия главы словенской церкви, предоставил возможность проводить богослужения в святилище св. Урха, — добавили в сообщении посольства.

Ранее Лайф писал о том, что епископ "новой церкви" Украины Павел совершил Божественную литургию в православном монастыре Пантократор на горе Афон. Это было первое богослужение, совершённое представителем ПЦУ на Афоне.