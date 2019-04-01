Минздрав посоветовал украинцам пить чай в ожидании результатов выборов

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Минздрав посоветовал украинцам пить чай в ожидании результатов выборов

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Ранее Супрун давала советы членам избирательных комиссий и наблюдателям, как выдержать ночь выборов: взять с собой еду и зубную щётку, чаще пить воду, приседать.

Глава Минздрава Украины Ульяна Супрун призвала граждан страны расслабиться в ожидании результатов выборов и попить травяной чай.

Мы советуем пить чаи, в том числе травяные, — написала в "Фейсбуке" и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Он предложила украинцам в эту ночь обратить внимание на гибискус, белый чай, вербену, мелиссу, зелёный чай и имбирь, зверобой, которые успокоят и помогут побороть депрессию.

Напомним, после подсчета 5% бюллетеней Владимир Зеленский набирает 28,7% голосов. На втором месте — действующий президент Пётр Порошенко с 17,31%, Юлия Тимошенко набирает 14,61%. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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