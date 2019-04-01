Двое военных погибли при крушении вертолёта в США

В районе города Юма при крушении вертолёта скончались двое военнослужащих Корпуса морской пехоты США. Об этом сообщили в пресс-службе корпуса.
Как уточняется, авария произошла 30 марта, однако официально об инциденте сообщили только 31 марта.
— Два пилота Корпуса морской пехоты погибли в результате крушения вертолета AH-1Z Viper в окрестностях города Юма, штат Аризона,—отметили в сообщении.
В день происшествия военнослужащие проводили обычный учебный полёт. Причины крушения вертолёта пока неизвестны.
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