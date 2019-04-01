Названы самые популярные у иностранцев города России

Отмечается, что по сравнению с предыдущими годами в первом квартале 2019 года в три раза вырос спрос на перелёты в Россию из-за границы.

Самыми популярными российскими городами среди иностранных туристов остались Москва и Санкт-Петербург. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на результаты исследования метапоисковика авиабилетов Aviasales.

Кроме Москвы и Северной столицы чаще всего иностранцы ездили в Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.

Причём эксперты отметили возрастание стоимости авиабилетов по данным направлениям. Так, перелёт в Новосибирск подорожал на 75%, в Краснодар — на 63%, в Москву — на 55%, а в Санкт-Петербург лишь на 7%. Больше всего повезло иностранным туристам, отдающим предпочтение таким направлениям, как Екатеринбург и Самара. Стоимость авиабилетов в эти города, наоборот, снизилась на 11%.

Отмечается, что самыми частыми гостями России стали путешественники из Армении, Азербайджана, Турции, Израиля и Казахстана. Также зафиксированы покупки билетов туристами из экзотических стран, таких как Бразилия, Бангладеш, Куба и Эквадор.