Зеленский порассуждал о встрече с Путиным

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский порассуждал о том, что бы он сказал во время гипотетической встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Выступая в своём штабе, шоумен заявил, что мог бы потребовать компенсации за территории, которые Киев считает временно оккупированными. При этом он напомнил журналистам, что о каких-либо переговорах говорить преждевременно.

Напомним, Зеленский является лидером президентской гонки. На момент обработки 8,9% протоколов у него 29.47% голосов. На второй строчке Пётр Порошенко с 16.96%, третье место у Юлии Тимошенко — 13.9%. Подробности читайте в текстовой трансляции Лайфа.