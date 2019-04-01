Разбившийся в Германии самолёт с Филёвой уже попадал в аварию

Воздушное судно Epic-LT, потерпевшее крушение на территории Германии, уже попадало в аварию, но тогда за штурвалом был генеральный директор S7 Владислав Филёв.

В 2015 году у самолёта сломалась стойка шасси, он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Как известно, тогда обошлось без жертв, все три пассажира благополучно завершили перелёт из Брно в Москву.

Напомним, в Германии разбился самолёт с совладелицей группы компаний S7 Наталией Филёвой и её отцом на борту. Лайф опубликовал первые кадры с места трагедии. В ФРГ уже назвали вероятную причину катастрофы.