Разрыв между Зеленским и Порошенко увеличился почти в два раза

На момент подсчёта 13,49% протоколов на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский. При этом разрыв между шоуменом и Петром Порошенко увеличился почти в два раза: 29,99% против 16,65%.

На третьем месте по-прежнему Юлия Тимошенко, она набирает 13,49%.

Напомним, в 20:00 мск 31 марта на Украине закрылись избирательные участки. По данным экзитпола, в первом туре лидирует шоумен Владимир Зеленский с 30,1% голосов. Второе место занимает Пётр Порошенко — 18,5% голосов. На третьем месте Юлия Тимошенко — 14%. ЦИК начала подсчёт голосов.

Лайф продолжает вести текстовую трансляцию, в которой вы можете следить за самыми интересными событиями ночи выборов на Украине.