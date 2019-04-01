Охлобыстин отреагировал на слова Зеленского: Он останется нашим другом

Российский актёр Иван Охлобыстин вслед за Михаилом Пореченковым отреагировал на слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского об их юмористических скетчах.

На своей странице во "ВКонтакте" Охлобыстин отметил, что он и Пореченков прощают Зеленского за оскорбление, так как тот сейчас находится в "ситуации".

— Он в "ситуации". Мы понимаем это. Чего бы там ни было, Зеленский наш друг. Даже если всё плохо сложится, он тем же другом останется. И мы найдём способ защитить его, даже ценой своей жизни. И он знает, что это так, — написал Охлобыстин.

Он добавил, что, записывая видео "в поддержку" Зеленского, артисты не преследовали никаких политических целей, а просто прикалывались.

Напомним, что юмористические скетчи появились на днях в инстаграм-аккаунте Охлобыстина. В роликах они с Пореченковым шутливо агитируют за Зеленского или мечтают о должностях в руководстве Украины. В ответ на это шоумен назвал их идиотами и задался вопросом, зачем они это сделали.