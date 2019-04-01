СМИ узнали об утечке данных россиян при покупках

Данные о покупках россиян в магазинах пересылаются третьим лицам в неизвестном направлении, сообщают "Известия". О происходящем стало известно благодаря оператору фискальных данных "Первый ОФД", который собирает сведения о продажах для передачи в налоговую.

По данным оператора, в нескольких случаях настройки касс были изменены так, чтобы информация передавалась в "неизвестном направлении".

— Условно говоря, от торговца бытовой техникой к продуктовому ретейлеру, — привёл пример сотрудник сервисной службы.

Отмечается, что по условиям договора вся информация о покупках должна поступать в ОФД, однако её, судя по всему, используют для исследования интереса потребителей.

Эксперты считают, что риски утечки по таким фискальным каналам есть, однако они преувеличены.