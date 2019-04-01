Активисты назвали самые "популярные" нарушения в ходе выборов на Украине

Самыми распространёнными нарушениями в ходе выборов на Украине стали массовое разглашение тайны голосования и фотографирование бюллетеней. Об этом сообщили украинские активисты.

— И то и другое является серьёзным нарушением. Потому что фотографирование избирательного бюллетеня может иметь две предпосылки: просто желание обнародовать результаты голосования в соцсетях, а также это может свидетельствовать о продаже своего голоса, — цитирует "Униан" координатора гражданской сети "Опора" Ольгу Айвазовскую.

Также активисты указывают на процедурные нарушения — в частности, некорректное проведение избирательными комиссиями утренних заседаний.

Напомним, ранее в МВД страны рассказали, что во время выборов было зафиксировано 1927 нарушений и сообщений о нарушениях избирательного законодательства.

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