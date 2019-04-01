На Украине составили портрет избирателя Порошенко: пенсионерка из Киева

Украинские журналисты составили портрет избирателя Порошенко — это женщина, живущая на Западной Украине и, скорее всего, пенсионного возраста. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Больше всего поддержки действующий президент получил от избирателей с Западной Украины (26,4%) и из Киева (29,6%). В остальных частях страны за него голосовали хуже. Также чаще Порошенко выбирали женщины — 52,6% против 47,4% у мужчин.

Костяк его избирателей составили пенсионеры (31,4%) и украинцы в возрасте от 50 до 59 лет (18,9%). Молодёжь, согласно исследованию, не стала отдавать свои голоса действующему украинскому лидеру.

Как писал Лайф, на момент подсчёта 13,49% протоколов на выборах президента Украины лидирует Владимир Зеленский. При этом разрыв между шоуменом и Петром Порошенко увеличился почти в два раза — 29,99% против 16,65%. На третьем месте Юлия Тимошенко с 13,49%.

Первые данные ЦИК не слишком отличаются от экзитпола, данные которого озвучили после закрытия участков.

Лайф продолжает вести текстовую трансляцию, в которой вы можете следить за самыми интересными событиями ночи выборов на Украине.