Названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами в провинции

В целом средняя зарплата в малых населённых пунктах в 2018 году составила 34,5 тысячи рублей в месяц. Это на 12% меньше, чем в региональных столицах и крупнейших городах.

Самые низкие зарплаты в России в малых и средних населённых пунктах выплачивают на Северном Кавказе и в Ивановской области, самые высокие — на Дальнем Востоке и в Сибири. Об этом свидетельствуют данные рейтинга РИА "Новости".

При расчёте специалисты учли соотношение зарплаты с продуктовой корзиной, услугами, медикаментами, бытовой техникой и расходами на транспорт. Исходя из этого соотношения — а не чистой величины доходов — и формировался список.

Так, в Ямало-Hенецком автономном округе средняя зарплата в провинции составила 87 тысяч рублей в месяц. Вторую строчку занял Ненецкий автономный округ (79,2 тысячи рублей). На третьей строчке расположилась Магаданская область (81,4 тысячи рублей). Четвёртым стал Ханты-Мансийский автономный округ, на пятом месте Сахалинская область.

Московская область заняла 10-е место в рейтинге, получив самую высокую позицию среди регионов, которые не специализируются на добыче полезных ископаемых (48 тысяч).

Среди аутсайдеров — Карачаево-Черкесская Республика, Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Ивановская область. На последнем месте — Чечня, здесь средняя зарплата в провинции составляет 20,4 тысячи рублей.

В рейтинг не вошли Москва, Санкт-Петербург и Севастополь, поскольку они являются городами федерального значения.

Как писал Лайф, ранее специалисты назвали отрасли с самыми высокими зарплатами.