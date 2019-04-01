Внучку Муссолини оскорбил рисунок Джима Керри о её деде

Алессандра раскритиковала изображение собственного деда и посоветовала Керри нарисовать "ужасы", которые совершали американцы.

Член парламента Италии и Европарламента Алессандра Муссолини, внучка итальянского диктатора и лидера Национальной фашистской партии, прокомментировала рисунок американского актёра и комика Джима Керри, изображающий её деда.

If you’re wondering what fascism leads to, just ask Benito Mussolini and his mistress Claretta. pic.twitter.com/uc2wZl0YBu — Jim Carrey (@JimCarrey) 30 марта 2019 г.

Иллюстрация мужчины и женщины, подвешенных за ноги вниз головой, была опубликована 30 марта в личном аккаунте актёра в "Твиттере".

— Если хотите знать, к чему приводит фашизм, спросите у Бенито Муссолини и его любовницы Кларетты, — написал Керри.

Отметим, что именно таким образом закончилась казнь бывшего итальянского диктатора и его последней любовницы — Клары Петаччи. После расстрела в 1945 году их подвесили за ноги на площади Лорето в Милане.

В ответ на публикацию артиста Алессандра разместила серию фотографий, иллюстрирующих поступки, совершённые американским народом и повлёкшие за собой смерть людей.

Муссолини предложила актёру изобразить последствия ядерных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, историю коренного населения Америки и спасающихся от напалма вьетнамских детей.

Также Алессандра обратилась к президенту США Дональду Трампу, на которого Джим Керри часто рисует карикатуры, и посоветовала ему не беспокоиться по поводу злободневного творчества актёра, поскольку, по её словам, эти рисунки всего лишь "испачканная бумага".