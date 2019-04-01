В США застрелили номинированного на "Грэмми" рэпера Nipsey Hussle

PRAY 4 NIPSEY. 😨🙏🏾🚑



Nipsey Hussle Was Reportedly Shot 6 Times Today Outside of His ‘The Marathon Clothing’ Store! pic.twitter.com/aaRRWtuUxm — SFTY (@SFTYMag) March 31, 2019

Номинированный на премию "Грэмми" рэпер Nipsey Hussle скончался в результате перестрелки рядом со своим магазином одежды в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает NBC News.

Пока никакой информации нет, однако за пару часов до своей смерти 33-летний музыкант оставил в "Твиттере" загадочное послание.

— Иметь сильных врагов — благословение, — написал он.

По предварительным данным, правоохранительные органы подтвердили стрельбу и сообщили о ещё двух пострадавших, которые находятся в крайне тяжёлом состоянии.

На данный момент информации о подозреваемых нет.