В США застрелили номинированного на "Грэмми" рэпера Nipsey Hussle

Читайте также

В США застрелили номинированного на "Грэмми" рэпера Nipsey Hussle

183

Фото: © Facebook/ Nipsey Hussle

Номинированный на премию "Грэмми" рэпер Nipsey Hussle скончался в результате перестрелки рядом со своим магазином одежды в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает NBC News.

Пока никакой информации нет, однако за пару часов до своей смерти 33-летний музыкант оставил в "Твиттере" загадочное послание.

Иметь сильных врагов — благословение, — написал он.

По предварительным данным, правоохранительные органы подтвердили стрельбу и сообщили о ещё двух пострадавших, которые находятся в крайне тяжёлом состоянии.

На данный момент информации о подозреваемых нет.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×