Старейшую в Японии тюрьму превратят в роскошный отель

Объект ждут грандиозные преобразования: во всём здании будет проведена масштабная реконструкция, а камеры для заключённых оформят в современном стиле и превратят в жилые комнаты для гостей.

Старейшая тюрьма в Японии откроется в 2021 году в качестве высококлассного отеля. Об этом сообщает информационный ресурс News On Japan со ссылкой на представителя Hoshino Resorts, международной сети традиционных японских отелей.

Отмечается, что историческая тюрьма Нара в скором времени подвергнется существенным изменениям. Будет проведена реконструкция стоимостью 136 миллионов долларов, включая работы по повышению устойчивости к землетрясениям.

По задумке инженеров, в гостинице будет несколько десятков номеров в четырёх из пяти зданий тюрьмы. Камеры для заключённых с высокими потолками будут использоваться в качестве комнат для будущих постояльцев, а склады и комнаты охраны будут преобразованы в общие помещения.

Ценник на номер в необычной гостинице пока не разглашается, но может варьироваться от 450 до 725 долларов за ночь — по аналогии со стоимостью жилья в других отелях данной сети.

Отметим, что здание, использующееся до 2017 года в качестве тюрьмы для несовершеннолетних, имеет историческую ценность. По мнению экспертов, романская постройка из красного кирпича — настоящее воплощение архитектуры эпохи Мэйдзи.

На сегодняшний день тюрьма западного города Нара станет первой тюрьмой Японии, которая будет преобразована в отель.