Трое футбольных фанатов ранены в драке после матча "Селтик" и "Рейнджерс"

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Трое футбольных фанатов ранены в драке после матча "Селтик" и "Рейнджерс"

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Фото: © Twitter /Cleansheet

По предварительным данным, двое мужчин 47 и 30 лет были ранены в область лица, а 29-летний мужчина получил ножевое ранение в ягодицу.

Драка фанатов привела к госпитализации троих человек с ножевыми ранениями в Глазго (Шотландия). Об этом сообщает Daily Mail.

По словам очевидцев, потасовка, в которой приняли участие примерно 15 человек, началась после матча, когда стало известно, что "Селтик" победил "Рейнджерс" со счётом 2:1.

По предварительным данным, двое мужчин 47 и 30 лет были ранены в область лица, а 29-летний мужчина получил ножевое ранение в ягодицу.

Полиция оцепила территорию, о задержанных пока не сообщается.

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