Порошенко победил на избирательном участке в Антарктиде

Президент Украины Пётр Порошенко набрал большинство голосов на избирательном участке в Антарктиде. Он располагается на станции "Академик Вернадский".

По данным организации "Гражданская сеть "Опора", действующего президента поддержали 19 человек, шоумена Владимира Зеленского — пять, экс-министра обороны Анатолия Гриценко — трое.

По два голоса получили Игорь Шевченко и Руслан Кошулинский. По одному — Александр Мороз, Валентин Наливайченко, Игорь Смешко, Ольга Богомолец и Юрий Бойко. За Юлию Тимошенко не проголосовал никто.

Как сообщал Лайф, на момент обработки 25% протоколов лидерство остаётся за шоуменом Владимиром Зеленским — у него 30,03%. Пётр Порошенко набирает 16,84%. Третье место у Юлии Тимошенко — 13,28%.