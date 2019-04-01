В 2018 году доходы Порошенко увеличились почти в 100 раз

Декларацию необходимо было заполнить до 1 апреля. Как свидетельствуют данные реестра, документ был размещён в 23:49 31 марта.

Доходы действующего украинского лидера Петра Порошенко, который претендует на второй президентский срок, за год выросли более чем в 95 раз. В 2018 году эта цифра достигла почти 1,56 млрд гривен ($57 млн). Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций Украины.

Доходы главы государства составляют: зарплата в 336 тыс. гривен ($12,3 тыс.) — за год более 1,54 млрд гривен ($56,4 млн), дивиденды от инвестиционного банка "Ротшильд", фонда "Прайм эссетс капитал", проценты по депозитам в его "Международном инвестиционном банке", доходы от отчуждения имущества — 0,8 млн гривен ($29,3 тыс.) и др.

За 2017 год Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен (около $590 тыс.).