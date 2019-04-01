Новый император Японии будет править в эпоху Рэйва

Грядущая эпоха будет называться Рэйва, что можно условно перевести как "счастье и мир".

Новая эра японского летоисчисления будет называться Рэйва. Об этом в телеэфире объявил генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Во время прямой трансляции политик продемонстрировал японскому народу картонную табличку с названием новой эры. Словом "Рэйва" (Reiwa) теперь будут зваться годы правления нового монарха страны Восходящего солнца.

Официальную трактовку названия, состоящего из двух иероглифов, пока не огласили. Однако условно первый символ можно перевести как "счастливый, удачный", а второй — "мир, гармония".

Ёсихидэ Суга добавил, что название было сформулировано на основе антологии "Манъёсю" (Manyoshu) — старейшего из существующих сборников японских классических стихотворений, с которого, по мнению литературоведов, в VIII веке началась история поэзии.

Примечательно, что впервые название было выбрано из классической японской литературы. Имена предыдущих эпох давались из произведений Китая с использованием кандзи — иероглифов Поднебесной.

Напомним, что на сегодняшний день в Японии используются две системы летоисчисления одновременно: современная западная и своя, традиционная, берущая отсчёт с первого дня вступления на престол нового императора.

Текущий в Японии 31-й год Хэйсэй (Heisei), что в переводе означает "установление мира", закончится 30 апреля 2019 года. Именно в этот день 85-летний император Акихито отречётся от престола в пользу своего старшего сына, нынешнего кронпринца Нарухито. Впервые за всю историю страны произойдёт прижизненная смена монархов.