В Перу 20 человек сгорели в пассажирском автобусе

Читайте также

В Перу 20 человек сгорели в пассажирском автобусе

394

Фото: © Twitter/Ministerio de la Mujer y Pob. Vulnerables

По меньшей мере 20 человек погибли в результате возгорания двухэтажного автобуса в Перу, сообщает El Comercio.

Инцидент произошёл в центральном регионе Лима. Автобус загорелся прямо на автовокзале. Из-за того что возгорание началось в задней части машины, люди не смогли спуститься со второго этажа.

Спастись удалось семи пассажирам, они госпитализированы.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×