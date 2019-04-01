В Перу 20 человек сгорели в пассажирском автобусе

#Perú #URGENTE Incendio de ómnibus interprovincial deja al menos 20 muertos y 7 heridos.— JAIME HERRERA (@JaimeHerreraCaj) 1 апреля 2019 г.
Vehículo informal partía de #LIMA a #Chiclayo pic.twitter.com/c2AZaLiXzs
По меньшей мере 20 человек погибли в результате возгорания двухэтажного автобуса в Перу, сообщает El Comercio.
Инцидент произошёл в центральном регионе Лима. Автобус загорелся прямо на автовокзале. Из-за того что возгорание началось в задней части машины, люди не смогли спуститься со второго этажа.
Спастись удалось семи пассажирам, они госпитализированы.
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