В Малайзии вынесли приговор фигурантке дела об убийстве Ким Чен Нама

Девушку приговорили к тюремному сроку из-за того, что прокуратура смягчила обвинения. Изначально гражданке Вьетнама грозила смертная казнь.

Малазийский суд вынес приговор второй подозреваемой в причастности к смерти Ким Чен Нама, старшего брата действующего лидера КНДР. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua.

Сообщается, что вьетнамка Доан Тхи Хуонг была приговорена к трём годам и четырём месяцам лишения свободы.

Ранее прокуратора страны заявила, что снимает с гражданки Вьетнама обвинения в убийстве и предъявляет ей другие — непредумышленное причинение смерти, поскольку Тхи Хуонг не думала, что её действия могут привести к гибели человека.

Ранее Лайф писал о том, что суд Малайзии прекратил уголовное преследование первой обвиняемой — гражданки Индонезии Сити Айши. Её также подозревали в том, что два года назад она убила брата главы Северной Кореи Ким Чен Ына — Ким Чен Нама. Сити Айша была освобождена из-под стражи.

Как утверждали адвокаты обеих обвиняемых, девушки думали, что принимают участие в реалити-шоу или розыгрыше, а за убийством Ким Чен Нама стоят северокорейские спецслужбы.

Напомним, Ким Чен Нама убили 13 февраля 2017 года. Это произошло в аэропорту Куала-Лумпура при помощи нервно-паралитического вещества VX. Тогда женщина набросила ему на голову платок, который был пропитан этим веществом. Брат Ким Чен Ына умер по дороге в больницу.